聚焦：多重因素致新冠感染者驟減 警惕冬季增加

Newsfrom Japan

【共同社10月21日電】日本全國單日新增感染人數連日超過2.5萬人的“第五波”新冠疫情迅速趨於穩定。原因可能是疫苗普及、外出去鬧市區或休閒娛樂的人員減少等，但尚未探明這些因素產生了多大影響。專家認為今後隨著氣溫及疫苗效果降低等，感染恐怕會再次擴大，正持續分析以吸取可用於防備該情況的教訓。 ▽65萬人免於感染 全國感染人數約從7月起驟增，8月20日超過25800人，創下歷史新高。此後開始減少，9月中旬以後幾乎較前一週減半。 究竟為何會以迅猛的速度減少？向厚生勞動省提議新冠對策的專家組織列舉了多個因素，比如“疫苗接種取得進展”、“民眾抑制行動”、“醫療機構和老年人設施等的集體感染減少”。 其中，疫苗似乎的確發揮了較大作用。結束兩劑疫苗接種者佔比達到人口的68%，65歲以上人口的這一比例達到了約90%。京都大學教授西浦博估算稱，通過接種疫苗，3至9月約65萬人免於感染，死亡人數得以減少約7200人。 截至“第四波”疫情，呈現的特徵是行動範圍較廣的年輕一代感染人數增加後，波及老年人使得蔓延長期持續。然而，“第五波”中，65歲以上感染者、在老年人設施出現集體感染從6月底前後開始持續相對較少的數字。專家組織認為，這是疫苗接種取得進展的老年人感染擴大得到控制所致。 ▽宣傳效果 報道給人們行動帶來的“宣傳效果”也無法忽視。“第五波”時，有不少報道曝出了感染者驟增導致醫療吃緊，不得不居家療養的人死亡...