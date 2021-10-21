日本全國將基本解除餐飲店縮短營業時間要求

Newsfrom Japan

【共同社10月21日電】日本東京都和大阪府政府21日決定，25日解除作為新冠疫情對策實施的餐飲店縮短營業時間要求。沖繩縣將按原計劃於11月1日解除。在全國範圍內，提供酒類等限制基本解除，經濟活動將全面重啟。雖然疫情“第五波”已迅速平息，但由於到訪餐飲店的顧客，今後的外出人流可能增加，兼顧防止疫情再次擴大的對策將成為課題。 京都府和兵庫縣22日將解除針對餐飲店的縮短營業時間要求。25日以後，不僅東京和大阪，而且千葉、埼玉、神奈川各縣也將解除。東京、大阪均是自去年11月以來再次全境解除該要求。 東京和大阪21日分別召開對策總部會議，磋商了25日以後的對策。為防止疫情反彈，東京維持多人進餐飲店之際，每桌人數原則上最多4人的措施。另一方面，如果出示完成疫苗接種的記錄，那麼也允許5人以上。大阪呼籲每桌原則上4人以下、最久2小時左右。東京和大阪均表示這是截至11月底的措施。 東京都知事小池百合子在會後接受媒體採訪，說明稱解除縮短營業時間要求是最大的經濟對策。她就今後的應對錶示：“也想過突然踩油門會怎樣，（所以暫且）把到11月底劃為一個期間。到了12月有忘年會、探親等（導致疫情擴大的）不確定因素，將視情況推進舉措。” 大阪府知事吉村洋文在記者會上分析稱“感染大幅減少，醫療告急也消除了”。他表達感謝說：“長期以來餐飲店和府民真的給予了很大協助。” 沖繩縣21日召開對策總部會議，決定按計劃在31日到...