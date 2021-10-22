日本要求修改IPCC報告中關於化石燃料的內容

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【共同社倫敦10月22日電】英國BBC廣播公司21日報道稱，圍繞聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）彙總的報告，包括日本在內的部分國家對於迅速擺脫化石燃料的必要性等相關內容表示難以接受，要求做出修改。該報告指出，如果不減少化石燃料，全球變暖將比此前預想的更快。 除日本外，全球最大產油國之一沙特、高度依賴煤炭火電的澳大利亞等國也要求修改。此事可能會對本月底在英國北部格拉斯哥舉行的《聯合國氣候變化框架公約》第26次締約方會議（COP26）的談判造成影響。 英國環保組織的調查報道小組獲悉了報告最新版草案和各國及企業等的意見書。據該小組透露，草案中提出為了將全球平均氣溫控制在比工業革命前上升“1.5度以下，必須在9年內停用煤炭火力發電站、在12年內停用燃氣火電站”等，日本外務省方面以這些表述會“招致誤解”為由要求刪除。 8月部分公佈的報告指出，如果使用化石燃料大量排放導致全球變暖的溫室氣體，全球平均氣溫與工業革命前相比的上升幅度在2021～2040年間很可能超過1.5度。分析稱將較此前的預想提前近10年。 以歐洲為主完全廢除煤炭火電的浪潮高漲，另一方面，日本為維持電力供應穩定和產業的國際競爭力認為需要繼續使用。七國集團（G7）在6月的首腦會議上，一致同意對未採取溫室氣體減排措施的海外煤炭火電項目停止政府支援，但日本經濟產業省表示，進行中的支援項目並不包含在內。（完）