調查顯示東京上班族近一半有興趣移居外地

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【共同社10月22日電】21日從日本瑞可利公司針對住在東京都公司職員的調查結果獲悉，表示有興趣移居地方或郊外的受訪者達到近一半。瑞可利認為主要原因是新冠疫情下遠程辦公普及，靈活的工作方式成為可能。 該調查於8月中旬在網上實施，2479名20～59歲的公司職員做出了回答。 對於是否有興趣移居地方或郊外，表示“很有興趣”佔比11.5%，“有興趣”為35.1%，總計46.6%。回答有興趣的受訪者設想的到地方或郊外所需時間在“1小時至2小時以內”佔比最高，達43.3%，“1小時以內”佔31.8%，“2小時以上”為15.6%。 詢問產生移居興趣的契機和新冠疫情的關係（可多選），佔比最多的回答是“遠程辦公等靈活的工作方式成為可能”，達到43.4%。之後依次為“居家時間增多，希望在更好的居住環境中生活”佔33.1%，“城市生活不再具有吸引力”20.5%，“收入減少，為了降低房租及生活費”12.9%。 關於實現移居的障礙（自由表述），回答包括“如果不是完全的遠程辦公，只能考慮移居近郊”（IT工程師）、“現在的公司必須通勤上班，難以實現”（營業崗位）等。（完）