日本為實現去碳化力爭使可再生能源佔比翻倍

Newsfrom Japan

【共同社10月22日電】

日本政府22日時隔約3年修改了中長期政策指針《能源基本計劃》並在內閣會議上敲定。作為第6次的此次計劃出示了2050年實現去碳化的道路，寫進最優先引進可再生能源的方針，提出目標將2030年度電源構成中可再生能源的比例擴大到36%至38%，約為現在的2倍。另一方面，核電佔比則維持20%至22%不變，此外還寫進擺脫對火力發電的依賴。日本的能源政策將發生重大轉變。

政府還一併決定了全球變暖對策計劃，寫明了實現2030年度溫室氣體排放量比2013年度削減46%的具體措施。本月底在英國舉行《聯合國氣候變化框架公約》第26次締約方會議（COP26）之前，日本計劃向聯合國提交46%的減排目標。

然而要引進可再生能源，除了電力穩定供應和成本方面的擔憂之外，企業去碳化也少不了技術革新，實現目標還有很多難題。

能源基本計劃還寫進對已發生10年的東京電力福島第一核電站事故的反省，關於核能維持「儘可能降低依賴度」的以往方針。另一方面提出以確保安全為前提「持續活用必要的規模」，擬重啟各地核電機組。自民黨和經濟界強烈希望的新增設和改建核電站則沒有寫入基本計劃。

二氧化碳（CO2）排放量多、國際社會批評高漲的煤炭火力發電將大幅縮小。火力發電2019年度實際發電量佔電源構成約75%，力爭到2030年度降至41%。 此外，基本計劃首次提出目標，關於使用燃燒時不排放CO2的氫和氨的發電比例，力爭...