日本法制審議會建議對網上誹謗判處有期徒刑

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【共同社10月22日電】日本法制審議會（會長：中央大學研究生院教授井田良）21日就因特網上誹謗中傷的對策向法相古川禎久提交了彙報書，主要內容是在《刑法》“侮辱罪”中追加有期徒刑。審議會還提交了防止獲得保釋的刑事被告等逃跑的《刑事訴訟法》和《刑法》修正案綱要，建議創設新制度，對於需要防止被告等逃往海外的情況，令其佩戴衛星定位系統（GPS）終端。法務省將朝著提交法案加緊工作。 侮辱罪是鑑於網上誹謗日益嚴重而展開了討論。參加真人秀節目的女子職業摔跤選手木村花（當時22歲）在社交網絡（SNS）遭遇誹謗，於去年去世。發帖人因侮辱罪收到了罰款9000日元（約合人民幣505元）的簡易命令。認為處罰“太輕”的批評意見湧現。 將在現行“拘留（不滿30天）或罰款（不滿1萬日元）”之上，追加“1年以下有期徒刑・監禁或30萬日元以下罰金”，公訴時效也從現行的1年延長至3年。這將是1907年制定《刑法》以來的大幅修改。 另一方面，除了2019年日產汽車公司前董事長卡洛斯･戈恩外，在神奈川縣和大阪府也接連發生保釋期間逃跑事件，審議會被詢問有何對策。 GPS存在侵害隱私的擔憂，但也有若保釋得到擴大，就可避免過度拘押的優點。審議會建議限定為防止逃往海外，設定機場和港口等“禁止進入區域”。對於未獲許可就進入以及取下終端，處以1年以下有期徒刑。 此外新設（1）不響應法院傳喚，不出席公審的“不出庭罪”、（2）未獲許可就...