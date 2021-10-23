赤潮持續或導致北海道漁業長期受損

Newsfrom Japan

【共同社10月22日電】日本北海道的太平洋沿岸從9月下旬起持續出現赤潮，漁業或因此長期遭受損失。現場海域發生赤潮是因為即便水溫較低也會增殖的浮游植物。雖然無法斷定漁業損失與赤潮的因果關係，但迄今已知的損失金額約有76億日元（約合人民幣4.3億元）。即使冬季來臨海水溫度下降，也無法預計將不再遭受損失，漁民等感到不安。 北海道政府表示，在現場海域發現的4種浮游生物中，最多的是鞍形凱倫藻。熟悉赤潮的東京大學研究生院農學生命科學研究科副教授岩瀧光儀（系統分類學）表示，這是首次在日本發現由這種浮游生物引發了赤潮。 在西日本引發赤潮的米氏凱倫藻在20～25度的高水溫下容易增殖，但此次的鞍形凱倫藻被認為對低水溫有耐性。氣象廳表示，北海道太平洋一側20日的海水溫度為13～15度。在俄羅斯堪察加半島，去年在海水溫度約11度的情況下也發現了赤潮。 雖未鎖定此次赤潮的發生原因，但北海道大學的研究團隊從日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）的衛星數據，分析了海中浮游植物的量，結果發現9月4日在北方四島的擇捉島近海確認的浮游生物可能最晚在10月9日流入了北海道東部近海。 副教授芳村毅（海洋化學）說明稱：“去年在俄羅斯發生的赤潮的浮游生物或許隨著千島海流過來了。” 漁業損失迄今在北海道中央地區至東部的太平洋沿岸發生。道政府發佈消息稱，截至18日約有2300噸海膽與約21300條鮭魚死亡，而且影響波及了養殖的櫻鱒...