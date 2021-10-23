日本皇嗣長女真子迎來30歲生日

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【共同社10月23日電】日本皇嗣秋筱宮的長女真子23日迎來了30歲生日。她將於26日與小室圭（30歲）結婚。這是她作為皇族的最後一個生日。真子履行了眾多公務並從事國際友好活動，通過與人們交流，支撐了皇室活動。22日，她拜訪了天皇和皇后。她將於26日上午登記結婚，離開赤坂御用地的宮邸。 真子2014年在大學畢業時的書面回覆中，就公務表示“想儘可能盡力，將抱著誠意去做”。 上高中二年級的2008年，真子首次單獨履行公務，出席了上野動物園的儀式。她還曾為了視察“全國高中綜合文化節”，隨秋筱宮夫婦訪問了地方。至今，真子巡迴了全國各地，伴隨天皇換代，還承接了父母的部分公務活動。 真子沒有按慣例上學習院大學，而是成為了首個就讀於國際基督教大學的皇族。 在迎來20週歲、成為成年皇族一員的2011年生日記者會上，真子談及與東日本大地震災區孩子們交流的志願者活動體驗，表示“親身感受到存在不實際去，就不明白的事情”。 正式出訪海外方面，真子從2015年12月至2019年7月訪問了巴西、秘魯等共7個國家。在日裔眾多的南美，她出席了日本人移居當地的週年紀念儀式，多次展開交流。 其身邊人士透露稱，真子“誠實履行每一個公務，似乎都令她印象深刻。她表示由衷感謝相關人士和在當地歡迎的人們”。 遭遇新冠疫情的這一年中，真子就傳染病相關事宜、以及東日本大地震後對兒童的關懷，安排了在線傾聽專家意見的機會。（完）