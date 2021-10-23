獨家：日本風疹抗體檢測人數目標達成率不足4成

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【共同社10月23日電】23日從日本厚生勞動省的調查獲悉，關於為防止風疹傳染而以中老年男性為對象實施的免費抗體檢測，約有337萬人接受檢測，目標達成率不足4成，持續低迷。有意見認為是因為新冠病毒流行，許多人避免前往醫療機構。日本政府提出的目標是，到本年度末讓約920萬人接受檢測，通過為沒有免疫的人接種疫苗，使抗體擁有率提高到90%以上，但要達成這一目標存在難度。 如果孕婦感染風疹，嬰兒有患上先天性風疹綜合症（CRS）的風險，可能出現弱聽、心臟病等障礙。由於擔心放任不管或令風疹再度流行以致CRS的發生增加，厚勞省將延長原定本年度末結束的該項目。 風疹是以發燒、皮疹、淋巴結腫大等症狀為特徵的傳染病，通過咳嗽和噴嚏傳播。無症狀也會傳染他人。為了預防，通過接種疫苗來獲得病毒難以在全社會傳播的群體免疫被認為是很重要的。 日本國內在2018年到2019年發生了報告共計有逾5000人感染的風疹流行。據報告還有4名嬰兒患上CRS。 沒有機會接種疫苗的40至50多歲男性抗體擁有率較低被認為是原因之一，因此厚勞省決定為該年齡段的男性接種疫苗。從2019年開始的三年裡，向其發送免費抗體檢測券，如果沒有抗體，原則上提供免費接種的機會。此外還完善了可在工作單位體檢中接受檢測的環境。 厚勞省最初預計，為實現抗體擁有率提高至90%以上，有必要實施約920萬人的抗體檢測和約190萬人的疫苗接種。但截止2021年7...