毛里求斯觸礁漏油日本貨輪撤除作業大幅延遲

Newsfrom Japan

【共同社路易港10月24日電】有關去年夏天日本貨輪“WAKASHIO”號在印度洋島國毛里求斯近海觸礁導致大量燃油洩漏的事故，該國環境、固體廢物處理和氣候變化部的官員日前接受共同社採訪時透露，因天氣持續不佳，觸礁貨輪撤除作業比計劃大幅延後。 船體後半部分的撤除作業在3月中旬停止。船主長舖汽船（岡山縣）曾在8月表態“期待在9月下半月重啟”，但截至10月22日仍未重啟。 接受採訪的環境部代理環境局長Seewoobaduth透露，作業船雖在現場附近待命，但因海浪很高而無法作業。據說船體後半部分可能有油殘留在內部，似乎因擔心作業或導致殘油再次流出而變得謹慎。船體前半部分被拖曳至洋上沉入海中，撤除作業已完成。 毛里求斯12月下半月至2月中旬是熱帶風暴頻發的季節。Seewoobaduth表示“如果在風暴季節前未完成撤除作業，船體恐怕因巨浪而進一步損壞”，強調有必要儘早重啟作業。 “WAKASHIO”號在商船三井公司安排的航行中，去年7月下旬觸礁，並從同年8月上旬起出現燃油洩漏。不僅造成燃油抵達海岸污染紅樹林，還導致周邊海域禁止捕魚，漁業受到打擊。（完）