調查：選民投票重視經濟政策 逾7成感受到疫情影響

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【共同社10月23日電】23日獲悉，共同社在31日投計票的日本眾院選舉前對全國100名選民實施的問卷調查顯示，關於決定投票對象時重視的課題，有最多的38人選擇了“經濟形勢和就業、勞動政策”。有74人回答稱切實感受到新冠疫情對生活和經濟的影響，超過7成。 疫情擴大導致的經濟狀況惡化給社會帶來負面影響的現狀再次凸顯。詢問“疫情下對政府的期待”得到的回答中較多的是，旅遊業和餐飲業振興政策35人、就業保障政策15人，揭示了經濟和生活支援政策的必要性。 關於投票時重視的課題，排在經濟和就業政策之後的依次為，醫療領域新冠對策11人、災後重建和防災對策8人、少子化對策7人。在選擇“其他”的回答中，有人例舉“面向年輕人的經濟對策”（靜岡縣51歲男性公務員）和“對孩子的支援”（秋田縣74歲女性個體經營者）。 回答切實感受到疫情影響的受訪者中，有人訴苦“沒有了加班和休息日上班等補貼，獎金也銳減”（東京都45歲女性公司職員）和“客人急劇減少，幾乎每個月都減少5成”（岡山縣59歲男性個體經營者）等。“從入學開始一直是網上授課”（熊本縣20歲大二女生）等，也能聽到對學生生活不如意的擔憂聲。 關於對政府的期待，許多人列舉“推進疫苗接種和治療藥物的開發”（22人）和“確保新冠病床”（7人）等醫療體制強化措施。 關於今年1月生效的《禁止核武器條約》，有60人認為“日本政府應該參加”，15人認為“不應該參加”。對於...