東京等地餐飲店恢復正常營業時間 期待與不安並存

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【共同社10月25日電】為防止新冠疫情蔓延在埼玉、千葉、東京、神奈川、大阪5個都府縣持續實施的餐飲店縮短營業時間要求25日已解除，人流增加為經濟注入活力的期待擴大，同時也存在對疫情反彈的不安。沖繩縣也將在11月1日解除縮時營業要求，隨著酒類供應限制等在日本全國基本解除，能在多大程度上恢復疫情前的日常生活備受關注。 在東京淺草，居酒屋“KIYOSHI”的店主澀谷貴（43歲）早上就開始為傍晚開門做準備。他說：“可能有些人還是很在意，不知會有多少人來喝酒。防疫措施會和以前一樣繼續下去。” 在JR新橋站附近，身穿西裝的上班族也有所增加。足立區的公司職員吉田幸一（63歲）表示：“就怕感染人數再次上升觸發緊急事態宣言。有計劃參加小範圍聚會，人數眾多的暫時還不想去。” 在日本數一數二的鬧市區新宿歌舞伎町，一家餐飲店因經營狀況不佳持續營業至深夜，24日晚上12點過後仍有客人。店裡的女性（40歲）如釋重負地說“能恢復正常太好了”，但同時也表示“大家都已習慣早早回家，客流恢復估計還需要時間”。 在JR大阪站附近，居酒屋連鎖店的70多歲男性領導邊做開門準備邊高興地說：“真是期盼已久。希望客人能開懷暢飲。”中餐館的男性員工（72歲）則表示“一想到第六波疫情會來就感到不安”。（完）