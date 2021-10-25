話題：日本化妝品銷售格局因新冠疫情大變

Newsfrom Japan

【共同社10月25日電】新冠疫情讓日本的化妝品市場為之一變。資生堂公司引進了非接觸的臉部肌膚診斷儀。日本製紙公司著眼於戴口罩生活固定下來，容易導致肌膚粗糙，於是進軍了基礎化妝品市場。在線會議的普及也讓嘗試化妝來改善臉部印象的男性增多，相關商品有所增長。 資生堂在高檔品牌“SHISEIDO”推出了新系統，利用使用攝像頭和傳感器的獨家技術，約20秒就能解析肌膚狀況，7月起陸續投放全國約50家門店。在屏幕上回答肌膚煩惱和年齡段等問題，就會出現以三角形圖表顯示的透明感、緊致度和彈力、光滑度的平衡情況。 該系統還展示適合肌膚狀況的化妝品，美容顧問可以不接觸顧客就介紹商品。作為加強數字化的戰略，資生堂去年年初開始研發，因新冠疫情而加速了商品化。顧客紛紛表示“非接觸令人放心”、“肌膚狀態可視化令人信服”。 日本製紙本月中旬，作為製紙巨頭率先推出了自有品牌的化妝品網售。該公司認為由於生活中戴口罩，口紅和底妝產品大受打擊，但護膚需求高漲，因此決定參與。 該公司分解木材等含有的纖維，活用了具有保濕和護膚效果的“纖維素納米纖維”，推出了化妝水、洗面奶、保濕霜、卸妝油共4種商品。 調查公司INTAGE（東京）的彙總數據顯示，2021年1～9月的男性化妝品市場為303億日元（約合人民幣17億元），以超過增長4%的2020年（373億日元）的速度擴大。該公司分析師前田彩指出：“網絡會議增加，面向男性的商品除基...