5個都府縣餐飲店縮時營業結束 經濟活動重啟

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【共同社10月25日電】作為新冠防疫措施在日本埼玉、千葉、東京、神奈川、大阪5個都府縣持續實施的餐飲店縮短營業時間要求25日已解除，經濟活動全面重啟。新增感染人數在全國範圍內持續減少趨勢，已接種完兩劑疫苗的人口比例也接近七成。餐飲店深夜營業預計也將造成人流增加，當務之急是在貫徹防疫措施的同時，為防備疫情再度蔓延確保病床。 除11月起解除縮時要求的沖繩縣外，全國範圍對餐飲店的限制幾乎解除。解除前的週末23、24日，各地鬧市區人流增加。軟銀子公司Agoop的數據顯示，在澀谷中心街（東京），晚上8點多的人流均值較緊急事態宣言全面解除前的週末（9月25、26日）增加了20.4%。在大阪站也增加了47.4%。 全國新增感染人數減少，今夏的“第五波”疫情曾出現過單日超過2.5萬人的日子，但25日不到200人，較為平穩。東京都25日公佈的新增感染人數為17人，刷新了今年最少紀錄。 疫苗接種工作也取得進展。雖然較先前速度減緩，但25日公佈的政府統計結果顯示，完成兩劑接種者占到全部人口的69.6%，該比例在65歲以上人群中為90.3%。政府計劃年內啟動第3劑接種。不過，重啟經濟活動導致“第六波”疫情的擔憂根深蒂固。在英國也出現了取消行動限制後疫情明顯再度蔓延的情況，本月單日感染人數超過了5萬。 關於強化醫療，政府提出使住院患者收治能力較今夏“第五波”疫情高峰期增加兩成。共同社根據厚生勞動省公佈的數據...