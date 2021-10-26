日本外來鳥類分佈擴大 燕子等數量大減

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【共同社10月26日電】日本全國超過2100名志願者參與的鳥類調查結果顯示，在日本國內繁殖的鳥類中，過去約20年間，畫眉鳥等外來物種分佈區域擴大，而燕子、麻雀等身邊常見鳥類數量則大幅減少。白額燕鷗、鷺鳥等以小型魚類為食的鳥類分佈區域也明顯縮小。 山階鳥類研究所（千葉縣我孫子市）及環境省生物多樣性中心（山梨縣富士吉田市）等組成的鳥類繁殖分佈調查會25日公佈了調查結果。作為事務局的民間團體“Bird Research”代表植田睦之表示：“對於分佈區域及個體數量減少的物種，查明原因並加以保護是當務之急。希望將此次的結果運用到生物多樣性保護行動和環境評估中去。” 該調查於2016年至2021年在全國2344個地點實施，確認到379種鳥類。對存在可比數據的1947處地點進行了分析。 關於確認到外來物種畫眉鳥的地點，環境省1990年代調查時為15處，此次大幅增加至211處。同為外來物種的相思鳥也從48處增加至200處。兩種鳥類均已被列為特定外來生物並禁止飼養。 另一方面，在農地等開闊場所活動的燕子、麻雀的個體數量大幅減少。1990年代調查時確認到約3.1萬隻麻雀，此次減少至約2.1萬隻，燕子也從約1.5萬隻減少至約9000隻。 此外，確認到瀕危物種白額燕鷗的地點從1990年代的59處減少至15處，記錄地點數降幅達到最大。牛背鷺、白鷺、夜鷺等小型鷺鳥的記錄地點數也有所減少。（完）