過勞死白皮書稱運輸業3成人因疫情煩惱增加

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【共同社10月26日電】日本政府26日通過內閣會議敲定了彙總過勞死和過勞自殺現狀以及政府防止措施的2021年版《過勞死等防止對策白皮書》。白皮書對擔心出現過勞死和長時間勞動的工種中的“汽車駕駛從業者”、“餐飲行業”2個領域進行了實際情況調查。在以運輸業勞動者為對象的問卷調查中，受新冠疫情影響，“有關業務的壓力或煩惱增加”的回答占到29%。 據白皮書稱，運輸業中，出租車司機有60%回答“疫情導致勞動時間變短”。呈現出比卡車和巴士司機受到更強烈影響的傾向。 不限新冠疫情詢問工作上的壓力或煩惱發現，卡車和出租車司機提到“工資水平低”、巴士司機提到“不規則的排班造成負擔”的人最多。 餐飲行業中，有36%的勞動者表示新冠疫情導致壓力或煩惱增加。38%的人回答“有過”遭顧客無理投訴等所謂“顧客騷擾”經歷。2010至2018年度工傷認定情況的分析結果顯示，心腦疾病和精神疾病最多的前兩名均為“廚師”、“店長”。 此外，白皮書還對過去精神疾病發作並被認定工傷的自殺者進行了分析。2012至2017年度期間憂鬱症等精神疾病發作並被認定工傷的497名自殺者中，從發病到死亡的天數比例最高的是“6天以下”，為235人（佔47%）；之後依次為“7至29天”93人（19%），“30至89天”75人（15%）。 白皮書還提到，今年7月進行三年一度修改的“過勞死防止大綱”，介紹了政府的過勞死對策。（完）