各國減排目標顯示2030年溫室氣體將增16%

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【共同社10月26日電】聯合國氣候變化框架公約秘書處25日公佈分析結果，即使各國實現截至10月出示的溫室氣體減排目標，2030年的排放量也會比2010年增加16%。無法達到應對全球變暖的國際框架《巴黎協定》力爭實現的水平。 《聯合國氣候變化框架公約》第26次締約方會議（COP26）10月底將在英國開幕，該秘書處為此更新了最新情況，但與上次9月報告結果相同。英國的COP26主席夏爾馬稱：“有所進展但不充分。COP26必須為未來一代、為地球而團結。” 《巴黎協定》提出相比工業革命前氣溫升幅控制在不到2度、儘可能1.5度的目標。若控制在1.5度， 2030年被視為需要較2010年減排45%。然而該秘書處稱，照現狀來看到本世紀末氣溫可能上升2.7度。 日美歐等表明了大幅促進減排的目標。另一方面，該秘書處稱，近年溫室氣體排放量增加的中國和印度在2016年提交削減目標後沒有更新。中印加強對策或將對改善事態產生影響。 該公約執行秘書埃斯皮諾薩雖然沒有明確指出具體國名，但稱沒有出示新目標的國家“希望再次要求提交新的目標”。 該秘書處分析了截至10月12日143個國家和地區提出的削減目標。結果顯示，儘管2030年較2010年有9%減排效果，但參加《巴黎協定》的192個國家和地區削減目標合計後，預計到2030年溫室氣體呈增加趨勢。（完）