詳訊：秋筱宮長女真子和小室圭結婚後召開記者會

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【共同社10月26日電】日本皇嗣秋筱宮長女、結婚後脫離皇籍成為平民的真子（30歲）26日下午以“小室真子”的新身份和丈夫小室圭（30歲）在東京都千代田區的酒店召開了記者會。真子在記者會伊始再次強調：“圭先生是無可替代的存在。結婚是必要的選擇。”她認為國民的“認可”是各自想法的問題，對圍繞小室家金錢糾紛的部分批評展現出強烈不信任感。她向擔心和幫助自己的人表示感謝，對於造成困擾的人稱“非常抱歉”。 兩人在記者會上僅做開場發言，對各家媒體事先提出的5個問題給予了書面答復。沒有問答環節，約10分鐘後離場。 真子在記者會伊始稱作為皇族發言機會有限，所以“也存在由此產生的誤會”，透露金錢糾紛的應對和小室赴美是她提議的。她吐露心境稱：“錯誤的信息彷彿事實一樣被採用，成為無根無據的故事傳出去，對此感到很恐懼。” 真子被診斷為“複雜性心理創傷後應激障礙（PTSD）”。 小室就金錢糾紛稱：“詳細經過如同4月公佈的那樣。為了解決，我將竭盡所能應對。” 真子婚後將在小室圭工作的美國開啟新生活，但她在書面回答中以“私事”為由未予答復。 秋筱宮夫婦通過宮內廳發表評論稱“祝願構建幸福的家庭”，談及此次“是皇室沒有類似例子的結婚”。 兩人26日上午登記結婚，真子脫離了皇籍。（完）