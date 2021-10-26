日本7成人口已接種兩劑新冠疫苗＝居G7前列

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【共同社10月26日電】

日本政府26日發佈的統計結果顯示，已接種兩劑新冠疫苗的人已達總人口的70.1%。在七大工業國（G7）中，與排在第2位的義大利基本持平，略低於第1位加拿大，處於前列。在率先接種的歐美各國，該數據在6成左右，受「7成壁壘」的阻擋，增長乏力。日本則由於對疫情的危機感等，已順利突破。

得益於疫苗效果等，目前日本的感染人數得以控制在較低水平，但防感染效果被認為會隨著時間推移而減弱。厚生勞動省為防止出現海外發生的那種疫情再次擴大，計劃最快12月開始追加接種第3劑。完善實施體制是今後的課題。

26日公佈的政府統計顯示，總接種次數為1.8597億次。已接種兩劑的有8879萬人，接種率為人口的70.1%。至少接種了1劑的有9718萬人，佔76.7%。

已接種兩劑的人從年齡段來看，65歲以上佔90.4%，越年輕人群的接種率越低。截至25日公佈時，30多歲為60.8%，20多歲為57.0%，12～19歲為47.7%。今後將通過普及接種證明等，力爭提高年輕人的接種率。

為厚勞省新冠對策建言獻策的專家組織主席脇田隆字在記者會上指出，10～30多歲的接種率比其他年齡段低。他強調：「從整體來看超過7成，接種取得了很大進展，但今後有必要進一步推進年輕人群接種。」

推進疫苗接種擔當相堀內詔子在記者會上強調成果稱：「第2劑（接種率）達到了超過美國、德國、英國、法國的水平。」政府力爭在11月較早時...