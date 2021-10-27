殘奧獎牌得主富田期盼多樣性提升社會活力

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【共同社10月27日電】在東京殘奧會摘得共3枚銀銅牌的視力障礙游泳運動員富田宇宙（32歲）認為不僅在體育比賽而應在所有領域消除對殘障人士的偏見，一直致力於發表演講和在網上積極宣傳。記者就對眾院選舉的期望採訪了富田，以下為富田闡述的主要內容。 對於在新冠疫情極其嚴峻的情況舉行的殘奧會，開幕前我也很煩惱，難以面對。但後來想通了，要讓大家看到一場拼搏到底的比賽。結果獲得了獎牌，也收穫很多“得到了鼓舞”、“獲得了勇氣”等感想回饋，能參賽真好。 我認為，克服重重困難的殘奧運動員的歷程和活躍的表現受到關注，這使得人們對殘障人士的印象改變，帶動了邁向共生社會。 在眾院選舉中，我希望能討論並思考多樣性。政治在經濟和防衛等領域追求多數人的利益。另一方面，多樣性和共生很難被反映到政治中。要實現這一目標，如何採納少數人的呼聲變得重要。 很多人認為“不對殘障人士和LGBTQ（性少數人群）給予認同，他們就太可憐了”。如果只是帶著“讓我們向少數人群伸出援助之手”、“因為他們有困難所以我們來幫忙解決”的想法，這個世界就不會改變。 有必要強調多樣性有益於整個社會，各種想法和視角加入進來將產生創造性。這會給社會注入活力，也有助於強化社區。在東京殘奧會上收穫的精彩和驚訝若能被理解為多樣性的價值，就很容易明白這點。 希望政治能在遵循多數人意見的同時，也能傾聽少數派的心聲。（完）