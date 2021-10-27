世界老將運動會因疫情再次推遲至2026年

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【共同社10月27日電】旨在鼓勵終生參加體育運動的“世界老將運動會”（WMG）組織委員會26日召開理事會，決定把以關西為主計劃明年5月舉辦的大賽推遲至2026年5月。受新冠疫情影響，恢復與海外的自由往來尚無眉目，這是第二次延期。今後組委會將與主辦WMG的國際世界老將運動會協會展開交涉。 組委會秘書長木下博夫在記者會上表示：“考慮到（WMG的）目的，明年5月舉辦難度較大。很難預料入境限制將放寬多少。”關於2026年舉辦，最終需要得到國際協會的批准。 關於舉辦時間，由於2024年將舉辦巴黎奧運會和殘奧會、2025年在台灣舉辦下屆WMG，為避免與其他體育賽事衝突，組委會認為2026年是最佳選擇。 然而，WMG原則上四年舉辦一屆，國際協會可能會對連續兩年在台灣和日本舉行表示為難。日本原定今年5月舉辦，但因新冠疫情延期至明年5月。 WMG原則上所有30歲以上人群均可參加。除關西2府4縣外，福井、鳥取、岡山和德島各縣的設施也將是比賽場館，舉行田徑、足球、棒球等總計35個項目的比賽。大賽理念是除比賽外，還開展與舉辦地的交流和觀光活動。目標參賽者為5萬人，但目前報名人數僅1.7萬人左右。（完）