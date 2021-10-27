日本2020年度貧困諮詢數達上年3倍多

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【共同社10月27日電】日前從日本厚生勞動省的統計獲悉，以生活貧困者為對象的地方政府“自立諮詢支援機構”2020年度接到的新諮詢數量為約78.6萬件（初值），是上年度的3.2倍。主要是受新冠疫情擴大導致就業形勢惡化的影響。該項業務2015年度啟動以來，每年度諮詢量在約22萬至25萬件上下浮動，但2020年度出現猛增。 公費向生活貧困者補助房租的“住房確保補貼”2020年度發放額是上年度的52.8倍，高達約306.2億日元（約合人民幣17億元）。 自立諮詢支援機構作為“低保前一道新安全網”的一部分，在擁有福祉事務所的約900個地方政府設立。諮詢員負責聽取困難情況，並介紹可利用的制度和制定支援計劃。 據厚勞省透露，與疫情擴大前的2020年1月相比，二三十歲男性相關新諮詢數量到今年1月猛增至約4倍。二三十歲女性也增至約3倍。 圍繞住房確保補貼，甚至有地方政府的發放額達到2019年度的100倍以上。中央政府去年擴大發放對象，不僅是離職或停業的人，還包括受疫情影響而收入減少的人。（完）