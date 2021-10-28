日美等將提議2050年實現國際海運淨零排放目標

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【共同社10月28日電】日本國土交通省26日發佈消息稱，將向國際海事組織（IMO）提議2050年實現貨船等國際海運溫室氣體淨零排放這一新目標。儘管現在已打出“本世紀儘早時期”的降零目標，但鑑於全球性應對氣候變化的行動，將大幅把目標提前。日本將與美英等國在11月的IMO委員會會議上聯合提議，力爭2023年達成一致。 為實現目標，普及幾乎不排放二氧化碳（CO2）、以氫和氨為燃料的新一代船舶不可或缺。但全球範圍內尚未確立相關技術，國交省考慮通過活用基金支援日本國內企業的研發，促成在全球率先投入實用。 跨境航行的油輪、集裝箱船等排放的溫室氣體無法由單個國家控制排放量。IMO因此在2018年提出全球共通目標，不僅要在本世紀儘早時期實現淨零排放，還包括“到2050年排放量較2008年削減50%以上”。 但IMO判斷，當下各國加緊實現去碳化社會，國際海運領域也有必要加速相關工作。2018年全球CO2排放量中，國際海運佔2.1%，據稱相當於德國一國的排放量。 日本為支援國內企業的研發，今後10年間將通過基金投入350億日元（約合人民幣20億元）。川崎重工業、日本郵船等參與的民間企業4個集團將推進發動機、油罐、供應系統的開發。（完）