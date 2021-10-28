日本磁懸浮新幹線施工隧道坍塌 導致1死1傷

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【共同社10月28日電】27日晚上7點20分左右，日本119接到電話稱位於岐阜縣中津川市瀨戶的磁懸浮中央新幹線瀨戶隧道施工現場發生了坍塌。據該縣警方和東海鐵路公司（JR東海）介紹，在爆破作業後進入緊急出口隧道內檢查的5人中，有2名作業人員被捲入其中，福井縣美濱町河原市的小板孝幸（44歲）死亡，愛知縣長久手市的男性（52歲）左腳骨折受重傷。 JR東海表示，磁懸浮中央新幹線施工中過去也發生過坍塌，但有人員死亡是首次。根據計劃，瀨戶隧道的主線隧道長約4.4公里，也被用來向主線搬運材料的緊急出口隧道長約0.6公里，於2019年動工。發生坍塌的是距離緊急出口隧道地面入口斜下方約70米的掘進地點。警方將調查事故詳情。 JR東海的施工概要顯示，步驟是在牆壁上打孔並裝填火藥進行爆破，運出沙土後用鋼鐵製拱門加固，再澆築混凝土。 據國土交通省透露，JR東海27日晚間報告稱，在挖掘隧道時發生了表層沙土等崩塌。公司稱“對遇難者表示哀悼，對傷者表示慰問。將調查原因，努力防止再次發生”。（完）