日本核爆受害者團體重要人物坪井直去世

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【共同社10月28日電】

致力於廢除核武器和支援核爆受害者的「日本原子彈氫彈爆炸受害者團體協議會」（被團協）代表委員坪井直24日上午10點35分，因貧血導致心律不齊，在廣島市內的醫院去世，享年96歲。坪井是廣島縣吳市人。葬禮和告別儀式已僅在親朋間舉行。謝絕弔唁和獻花等。

1945年8月6日，在廣島工業專門學校（現廣島大學工學部）上三年級的坪井在上學途中，於距離核爆中心約1.2公里處遭遇原子彈爆炸，被嚴重燒傷。他蹲在橋欄杆附近等待救護所治療的樣子被當地報紙的攝影師拍到，照片在廣島核爆資料館展示。

戰後，坪井作為初中教師站上講台，講述核爆經歷。他被親切地稱為「原子彈老師」，教授孩子們核武器的可怕與和平的珍貴。

退休後，他作為被團協的成員在包括美國、印度、巴基斯坦等擁核國家的世界各地講述核爆經歷，2000年就任代表委員。2004年起，他還擔任廣島縣核爆受害者團體協議會的理事長。雖然因罹患癌症等，他多次住院和出院，但一直要求政府修改規定核爆症認定標準的《核爆受害者援護法》等，擴大救濟範圍。

2016年5月，坪井與作為在職美國總統首次訪問廣島的奧巴馬握手，向他呼籲為廢除核武器而「共同努力」。2017年7月，全面禁止製造和擁有核武器的《禁止核武器條約》在聯合國表決通過之際，坪井表示歡迎稱：「實現‘無核武世界’的核爆受害者夙願終於以具體形式展現了出來。」 近幾年來，坪井因病放棄了出席活動。其長子健...