日本跑者首次完成5000公里全球最長耐力賽

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【共同社紐約10月27日電】在美國紐約市，52天以內跑完3100英里（約4989公里）的全球最長距離耐力賽26日迎來最後一天，日本橫濱市的男護士瀨之尾敬濟（38歲）成為首位完賽的日本人，成績為51天12小時50分52秒。瀨之尾在比賽期間穿壞了19雙跑鞋，在達到終點後表示：“我用盡了全力。像參禪一樣什麼都不想，一個勁兒地跑。能跑到終點像是在做夢。” 該賽事是1997年開始的“Sri Chinmoy超越自我3100英里耐力賽”，始於1997年。每圈約883米的賽道共計要跑5649圈，1天的跑動距離最短也要達到平均約96公里，非常艱苦。3100英里相當於東京到美國阿拉斯加州、或者孟加拉國的直線距離。 比賽從9月5日開始。早上6點起的18個小時為比賽時間，睡眠每天約有5小時。賽道是繞紐約皇后區的高中等的人行道，平日要在上下學的學生中混行。今年共有7個國家和地區的7人參賽，瀨之尾排名第5名，是最後一名完賽者。 來自意大利的安德烈･馬爾卡特（音譯，39歲）在第43天完賽並實現2聯冠。瀨之尾還在橫穿美洲大陸以及歐洲的耐力跑等賽事中，成功完賽。（完）