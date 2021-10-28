日本新被診斷為厭食症的未成年人猛增6成

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【共同社10月28日電】日本國立成育醫療研究中心日前發佈消息稱，在新冠疫情流行的2020年度，新被診斷為拒絕吃飯等神經性厭食症的未成年人和2019年度相比，增至了1.6倍。新增住院患者人數也增加。據分析，背景原因是緊急事態宣言和學校停課等生活環境變化，該中心稱“或許是新冠帶來的壓力與不安產生了影響”。 該中心今年4～6月，向在兒童心理診療中發揮主導作用的全國19個都府縣的26家醫療機構發送了問卷，調查對不滿20歲人群心理影響的實際狀況。結果顯示，2020年度新被診斷為神經性厭食症的患者與2019年度相比，男性從17人增至28人，女性從141人增至230人，分別增加至1.6倍。神經性厭食症的新增住院患者人數方面，男性從6人增至9人，女性從93人增至132人，分別增至1.5倍和1.4倍。 神經性厭食症是進食障礙的一種，患者會極端限制飲食，或者在暴飲暴食後嘔吐。該中心綜合部長小枝達也表示：“家庭和教育機構有必要關注兒童的食慾和體重減少，在發展成嚴重情況前及早促成就診。”（完）