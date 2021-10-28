檢查院要求厚勞省就新冠接觸APP進行改善

Newsfrom Japan

【共同社10月28日電】針對厚生勞動省作為新冠疫情對策採用的智能手機接觸確認APP“COCOA”功能失靈問題，會計檢查院27日認為掌握動作確認測試和外包企業申請修理費的驗證不善，要求厚勞省改進以妥善實施。 厚勞省去年5月以自由簽約的方式，委託IT相關企業“PERSOL PROCESS&TECHNOLOGY”（東京）開發和維護“COCOA”。最終合同金額約3.8億日元（約合人民幣2140萬元）。去年6月開始向用戶提供，截至今年7月30日下載數約2916萬次，陽性患者登記數總計21931次。 隨著版本升級，去年9月起4個月持續出現與陽性患者的接觸通知無法送達的狀態，故障被發現。厚勞省的小組今年4月公佈調查結果稱原因是測試不完善等。 檢查院重新調查的結果顯示，該公司去年9月以後數次更新時均未進行確認接觸通知的測試。該公司表示研發時間過短，測試環境不完善，但由於當時的資料未被保存，無法確認原委。 說明書中沒有關於測試的具體記載，檢查院認為厚勞省未作出指示及掌握情況的做法不妥。 此外在網站上被指出故障時，該公司未認識到緊迫度高，沒有上報厚勞省。厚勞省曾口頭要求彙報被指出的問題，但檢查院認為應通過說明書等進行明示。 根據合同，修理費由該公司負擔，但對該公司外包的企業的作業報告等調查發現，維護與修理並未加以區分。檢查院要求厚勞省進行驗證。（完）