關注：在日外國籍居民無投票權 產生疏離感

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【共同社10月28日電】在日外國人不享有日本的參政權，無法給31日投計票的眾院選舉投票。“明明是出生和長大的國家，也交了稅金。”在定居日本的外國籍居民等中，也有不少人強調疏離感。 “一般到了18歲就能去選舉。我沒有被看作真正的大人。”韓國人金正則（64歲）是東京一家市場調研公司的社長，從上一輩開始就在日本居住。他嘆息，就算對在日朝鮮半島人的仇恨言論肆虐感到“生存權”受威脅，“也沒有辦法選擇致力於仇恨言論對策的候選人，無法參與社會”。 他與各種國籍的居民一同，正展開要求獲得地方參政權的簽名活動。他談及心願，稱“希望在我死之前能投票，覺得在這個國家出生真好”。 大阪市西成區的中國人徐翠珍（74歲）從上一輩開始就在日本。她在民間保育所工作的24歲時，隨著工作單位改為市立，其國籍成為了被解僱的理由。她指出，住在日本的外國人增加，國籍也呈現多樣化，但出入境管理設施侵犯人權、作為勞動力使用的外國人技能實習生問題等，距離共生社會還很遙遠。 徐翠珍也主張，首先從地方開始，有朝一日也需要國政的參政權。這是因為她認為，沒有外國籍居民參與政治，就不會發生“社會變革”。 來自印度、把國籍改為日本的東京都江戶川區前區議員Yogi（44歲、原名Puranik Yogendra）就向外國人賦予參政權稱“應該分階段進行討論”，比如限定居住時間較長、對日語和日本社會等有一定程度理解的人等。 Yogi在約20年前作為...