日本擬把第三劑疫苗接種對象定為所有人

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【共同社10月28日電】日本厚生勞動省28日關於追加接種第三劑新冠疫苗敲定了方針，將以接種完兩劑的所有希望接種者為對象。理由是有海外研究顯示，接種後隨著時間的推移，全年齡段的防疫效果均有所下降。接種時間大致在接種第二劑的8個月後，預計部分未滿65歲的人明年年初後也將開始接種。當天召開的厚勞省疫苗小組會議上批准了上述方針。 關於使用的疫苗，包括是否允許注射不同於前兩次疫苗產品的“混合接種”在內將繼續討論，最快11月正式決定。將繼續為未接種者提供接種機會。 厚勞省在小組會上提交的資料指出，接種完兩劑後，預防新冠感染的效果在全年齡段隨著時間推移下降。據稱防止重症化的效果能維持6個月左右，但老年人隨著時間推移效果可能逐漸降低。 海外許多國家把老年人和重症化風險高的人群等作為追加接種的對象，厚勞省說明稱“關於對像人群在繼續討論擴大，預計今後對象範圍會放寬。” 另一方面，委員紛紛提出意見稱：“應該在一定程度上出示對什麼樣的人強烈推薦接種第三劑。”關於感染和重症化風險高的醫務人員和老年人等，也有意見認為最好追加接種，今後小組會將敲定細節。 厚勞省9月決定了實施第三劑追加接種的方針，擬最快12月以醫務人員等為對象開啟。老年人和未滿65歲人群預計在明年年初以後陸續啟動接種，地方政府將向接種對象寄送接種券。（完）