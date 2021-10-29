福島一核凍土壁溫度上升 東電稱隔水功能維持

Newsfrom Japan

【共同社10月29日電】東京電力公司28日發佈消息稱，關於凍結福島第一核電站廠房附近地層、防止導致核污水增加的地下水流入的“凍土遮水壁”，出現了部分溫度上升，冰壁可能正在融化。東電表示“壁內與壁外的地下水水位差得到確保，維持著隔水功能。”據悉，這是2017年凍土壁全面啟用以來，首次出現溫度上升。 上升始於8月下旬，但此前並未公佈。東電解釋稱，進入本月，地下溫度持續超過0度，因此公佈。 溫度上升的是4號機組西南側凍土壁與排水道在地下交錯的場所。在地下1～4米深處，溫度原本在零下10度以下，但8月27日開始上升，9月下旬以來有時達到10度以上。目前仍超過0度。據悉，約5米開外的地點未上升。 凍土壁是在1～4號機組廠房周圍地下埋入約1600根凍結管，通過循環冷卻材料打造的地下冰壁。排水道為混凝土材質，凍結管垂直貫通。東電認為雖然排水道做了加固，但也有可能出現破損，有水流出，導致溫度上升，將於近期調查排水道內部。（完）