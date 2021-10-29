日本國內9月住宿人數同比下降2成

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【共同社10月29日電】日本觀光廳29日公佈的9月住宿旅行統計（首次初值）顯示，在國內旅館和酒店住宿的人較上年同期減少20.5%至2269萬人次。這可能是因為去年除東京都外實施了旅遊支援項目“Go To Travel”而產生的基數效應。自2月以來時隔6個月再次出現同比下降。 新冠緊急事態宣言和防止蔓延等重點措施在10月1日全面解除，地方政府面向居民的旅行折扣活動開始，各航空公司也有臨時增加航班的動向。預計10月以後會有一定程度的改善。 9月的住宿人數中，日本人較上年同期減少20.9%至2241萬人次。外國人同比增加26%至28萬人次。9月5日閉幕的東京殘奧會相關人員的逗留等推升了數據。住宿人數整體與疫情前的2019年9月相比，減少53.5%。 另一方面，8月住宿人數（第二次初值）為3098萬人次，同比增加8.3%。30個都府縣呈現正增長，其中大阪的增長率最高，為51.2%。有17個道縣呈現負增長，減少率最高的是廣島，為21.2%。（完）