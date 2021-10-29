日本國交省11月起解禁出租車拼車

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【共同社10月29日電】日本國土交通省29日宣佈，從11月1日起全國解禁陌生人共乘出租車的拼車。通過叫車APP協調前往同一方向的乘客，車費根據乘車距離按比例分配，比單獨乘車便宜。出租車公司方面做好準備工作後，就可實際利用。作為新冠疫情對策，當前要求可乘坐三人的後排座位最多坐兩人等。 這是為提高乘客便利度和出租車公司生產效率而放寬限制的一環，29日公佈了相關通告。有的地區司機嚴重不足，此舉也意在為居民確保穩定的出行手段。不允許不使用APP、司機在出租車乘車點找乘客拼車的做法。 共乘出租車又叫“共享出租車”，乘客在智能手機的APP上輸入日期及乘車位置、目的地，如果有同一時間帶前往同一方向的乘客則被匹配，在同意車費和行駛路線的基礎上將被派車。 由於有人擔心陌生人拼車會出現糾紛，關於是否同意男女拼車以及車型等，也會通過APP事先徵得同意。乘車時乘客出示APP頁面等進行身份確認，以防止誤乘車。 要提高匹配成功率，需要出租車公司方面想辦法，包括放寬乘客可拼車的時間帶等。乘客在家或工作單位附近下車，有可能被拼車的人鎖定地點，因此也需要注意。 車費根據乘車距離分擔，允許使指定座位的乘客負擔較高比例，或對殘障人士優惠。為轉嫁提供拼車服務產生的費用等，獲得政府批准後，可把車費設定為較平常最多貴兩成。 國交省為防止疫情蔓延，此前探討了解禁的時間。當前要求公司方面減少乘車人數以確保乘客之間的距離，以及司機...