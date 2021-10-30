“選舉折扣”參加店創新高 疫情下期待拉動消費

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【共同社10月30日電】投票者可以在餐飲店等享受折扣。這種主打優惠划算的“選舉折扣”服務在日本人氣高漲。每逢國政選舉和地方選舉時都會在全國開展，31日投計票的眾院選舉預計有史上最多的2000家以上店舖參加。運營團體負責人期待稱：“在新冠感染者人數趨於減少的情況下，希望也能為停滯的地區經濟注入活力。” “來看看划算的折扣嗎？”10月下旬，大學生等在JR澀谷站前向路上行人發放選舉折扣的傳單。參與其中的慶應大學2年級學生永田一樹（19歲）表示：“因新冠疫情而感到政治近在身邊。希望與我年紀相仿的人也能通過投票獲得自己與社會相聯繫的實感。” 選舉折扣活動始於2012年眾院選舉時。為提高年輕人的投票率，運營團體“選舉折扣協會”代表理事佐藤章太郎（48歲）等提議舉辦。志同道合者動員當地餐飲店和美髮店等，參加的店舖逐年增加。 享受服務僅需向店家出示投票證明或者與投票站標示牌的合影照片。活動從投計票日起，持續時間由店家設定，為1至2週不等，包括消費金額打9折和2倍積分等各種內容。 澀谷區內的Live House今年首次參加。負責人表示“想促動年輕人積極表達想法”。據稱顧客如果證明已提前投票，從投計票日之前起就可免費領取1杯飲料。 佐藤表示：“提到選舉大家往往覺得嚴肅，但這是與自己居住的地區和生活息息相關的身邊事。希望作為提高社會參與意識的契機來利用服務。”（完）