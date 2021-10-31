緊急事態宣言解除後東京迎來首個週末

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【共同社10月31電】作為新冠疫情對策對餐飲店實行的縮短營業時間的要求解除後，東京30日迎來首個週末，當天天氣晴朗，城市恢復了活力。在淺草可見大批遊客愉快地遊玩，因恰逢萬聖節，澀谷為防止可能出現的騷動，東京警視廳和澀谷區及商業街進入警戒狀態。 白天的淺草雷門前熱鬧非凡，很多人身穿和服或合家前來，餐飲店前排起了長隊。位子擁擠的居酒屋座無虛席，一位來自埼玉市的30多歲男性公司職員表示：“大家都戴著口罩，只要切實採取防疫對策，就算擁擠也不會感到擔心。” 淺草寺附近一家餐飲店的男性工作人員（59歲）表示：“外出人流回升令人高興，但減少了工作人員，接待方面人手跟不上。感染人數減少的理由不明確，難以預計增加人手是否合適。” JR澀谷站前的大交叉路口周邊為防備擁擠，警視廳部署了多輛警車。傍晚開始有大量年輕人等來來往往，但澀谷區呼籲不要前來，變裝者寥寥無幾。在車站附近鞋店工作的一位60多歲男性似乎鬆了一口氣稱：“與疫情前相比人流量減少很多。” 有樂町站附近的餐廳、居酒屋等到了晚上，成群結隊的年輕人等一邊推杯換盞，一邊聊天或享用美食，十分熱鬧。許多店舖座無虛席，也有店舖門口的路上排起等待的長隊，而另一方面有不少人摘掉口罩，或成群結隊邊走路邊大聲說話。 一位與妻子（53歲）吃烤串的世田谷區男性公司職員（63歲）表示：“緊急事態宣言期間曾避免外食，現在解除了所以出來。街上很有活力，在外就餐很開心。雖然也...