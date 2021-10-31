日本研究發現第五波疫情平息或因基因組修復困難

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【共同社10月31日電】日本國立遺傳學研究所和新潟大學的團隊近日彙總研究結果稱，關於“第五波”新冠疫情的平息，引發流行的德爾塔毒株修複基因組變異的酶發生變化、作用降低可能產生了影響。 8月下旬的疫情高峰前，幾乎所有的新冠病毒都已置換為酶發生變化的類型。這種病毒的變異在整個基因組中積累，該研究所的教授井上逸朗指出：“可能是來不及修復就死亡了。” 這項研究在10月舉行的日本人類遺傳學會上公佈。 該種酶為“nsp14”。病毒增殖時會複製基因組，但有時出現錯誤從而產生變異。變異不斷積累後最終變得無法增殖，但如果nsp14進行修復就可防止這種情況。 團隊對國立感染症研究所公開的、國內檢測出的新冠基因組數據進行了分析。第五波疫情中，nsp14相關基因變化的病毒比例隨著感染蔓延而增加，從高峰前到平息前幾乎佔了感染者的全部。去年秋季到今年3月左右的“第三波”疫情中也發現同樣的傾向。 nsp14基因變化的病毒中，基因組的變異為通常的10至20倍。（完）