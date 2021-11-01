詳訊：京王線車廂行兇的24歲男子稱“求死刑”

Newsfrom Japan

【共同社11月1日電】10月31日晚8點前後，一男子在行駛至東京都調布市、從京王八王子開往新宿的京王線特快列車（10節編組）上用刀具刺傷1名70多歲男性乘客，此外潑灑類似油的液體並點燃。被刺男乘客重傷昏迷。另有年齡在10至60多歲的16名乘客因跌倒或吸入煙霧受傷，傷勢或較輕。東京警視廳以涉嫌殺人未遂當場逮捕了自稱名叫服部恭太（24歲）的嫌疑人。其住址與職業不詳。他供稱“我想殺人獲得死刑”。 他還交代：“我認為殺死2人以上將被判死刑。參考了（8月發生的）小田急線案件。潑灑了打火機油。”警視廳已在調布警署成立專案組展開詳細調查。 逮捕服部的嫌疑為10月31日晚8點前後在開至國領站附近的列車車廂內，用長約30厘米的刀具刺入70多歲男乘客右胸。 據警視廳等透露，服部稱先在京王井之頭線澀谷站上車。後在正數第8節車廂進入特快列車，刺傷坐在座位上的70多歲男性，並前往第6節車廂潑灑液體後點燃，座位等起火燃燒。之後前往至第9節車廂並被警方控制。 案發現場發現了疑似裝打火機油的塑料瓶和刀具。他交代刀具“購自網絡”。據悉，他當時身穿角色服裝進行變裝，晃動著手中類似菜刀的刀具在車廂內行走。 特快列車在乘客告知乘務員異常後，停在國領站。火勢在約30分鐘後基本被撲滅，車廂內瀰漫著類似汽油的氣味與煙霧。（完）