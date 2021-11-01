京王電車案嫌疑人稱效仿“小丑”襲擊乘客

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【共同社11月1日電】1日採訪警方辦案人員獲悉，關於東京都調布市行駛中的京王線特快列車上刺傷乘客案件中，因涉嫌殺人未遂而被捕的男子供述稱“工作上遭遇失敗，與朋友關係不好”，還稱“想殺人被判死刑，從6月前後起就想被判死刑”。警視廳調布警署搜查總部認為，該男子自暴自棄想要獲得死刑，故而對乘客發動了無差別襲擊，正在進行詳細調查。 據警方等透露，嫌疑人名叫服部恭太（24歲），居無定所、職業不詳。他供述稱，崇拜美國人氣漫畫《蝙蝠俠》中的反派角色“小丑”，因此裝扮成小丑的樣子作案。電影版《小丑》中有在電車上殺人的鏡頭。在案發約2小時前，他去過正值萬聖節而十分熱鬧的澀谷。 他還供述稱“在人很多的上行電車中，挑選了停車站少、行駛時間長的特快”，另一方面表示“沒能按照計劃殺人，不甘心”。此外他還稱“考慮到8月的小田急線事件中，電車上潑灑的色拉油沒能點燃，因此準備了可燃性高的打火機油”。 車廂內除刀刃長約30厘米的刀具外，還發現了幾瓶可能是用來裝油的塑料瓶和數個噴罐。 案件發生後，國土交通省1日向全國的鐵路公司發出通知，要求加強警戒。警察廳也指示都道府縣警方，要求與鐵路公司加強協作，確保鐵路安全萬無一失。 該案件於10月31日晚上8點左右發生在京王八王子開往新宿的特快列車（10節車廂）上。行駛在國領站附近的電車上，一名男性公司職員（72歲）被噴霧噴射後被刀刺中，重傷昏迷。車廂內被潑灑了可能是油的液體並...