調查顯示9成大三學生曾參加實習 多為線上方式

Newsfrom Japan

【共同社11月1日電】11月1日從就業信息公司“DISCO”的調查結果獲悉，正在準備求職活動的大學三年級學生等有90.9%參加了企業等的實習（就業體驗）。參加時期在8月暑假最多，達到87.3%。受“第五波”新冠疫情影響，線上方式變成主流，面對面（線下）方式大幅減少。從滿足度來看，線下參加的滿足度為線上兩倍以上。 該調查在9月下旬進行，對象為預計2023年春天畢業的大學三年級和碩士一年級學生，總計1101人作出了回答。 關於參加實習的好處（可多選），回答稱“加深了對感興趣行業的知識和理解”的比例最高，達82.7%。其他較多的回答包括“與員工交流”（53.1%），“了解了之前不熟悉的行業”（52.2%），“和其他學生交流”（49.7%）。 關於參加形式（可多選），線上比上年同期的調查增長了4.9個百分點，達到97.8%。線下則大幅下降24.1個百分點，至37.8%。根據企業採取不同的形式，據分析也有學生體驗了線上和線下兩種方式。 對滿足度進行比較發現，在“非常滿足”的回答中，線下的比例為68.3%，線上為29.9%。在對企業和工作“充分理解了”的回答中，線下比例為66.9%，而線上僅31.5%。（完）