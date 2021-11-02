日本新版白皮書顯示女員工和女學生自殺增多

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【共同社11月2日電】日本政府2日在內閣會議上敲定了2021年版《自殺對策白皮書》。由於新冠疫情擴大的2020年女性自殺人數顯著增長，在與過去5年平均數據（2015至2019年）比較分析後發現，按職業分，“被僱傭者及上班人群”（增加381人）和“學生”（增加140人）比較突出。 厚生勞動省負責人分析稱：“女性中較多的非正式勞動者的工作環境變化或許是原因之一。”該省和警察廳計劃明年起，在發生自殺事件時制作的文件中設置新項目，填寫工作形態是否為正式僱用，活用於分析和調查。 2020年的自殺人數為21081人（比上年增加912人），男性為14055人，連續11年減少；而女性則增加935人，為7026人。在2名著名演員自殺被報道後，自殺人數大幅增加，但當時的增幅也可見對女性影響較大。 在與過去5年平均數據比較分析後發現，“被僱用者及上班人群”增加的具體情況依次為“事務人員”66人、“其他服務業”63人、“售貨店員”41人、“醫療衛生從業人員”33人。原因和動機中，“工作問題”較多，“職場人際關係”（增加39人）、“職場環境變化”（增加24人）的增加也很突出。 有關2020年學生自殺情況，3月因新冠疫情要求統一停課後不久，自殺人數大減，但在全國學校恢復上課的6月則激增。9月也有增加，可能與學校停課及復課有關。（完）