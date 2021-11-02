獨家：日本探討黃檗宗隱元木像“回鄉”交流

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【共同社北京11月2日電】2日獲悉，鑑於明年迎來日中邦交正常化50週年，日本駐中國大使館正在探討把江戶時代從中國赴日的黃檗山萬福寺（京都府宇治市）高僧隱元（1592～1673年）禪師像臨時借給中方。多名日中關係消息人士透露了此事。隱元以創建日本禪宗“黃檗宗”、把四季豆傳入日本而廣為人知。大使館希望通過高僧“回鄉”的文化交流，助力日中關係改善。 據萬福寺介紹，禪師像為木製，高161.7厘米，使用隱元生前鬚髮於1663年製作。該寺負責人表示：“如果日本外務省參與進來，（禪師）像一定能回到日本的環境完備，就將積極探討。” 日方設想的是向1654年隱元赴長崎前任住持的中國福建省黃檗山萬福寺臨時出借。契機是中國企業家向駐華大使垂秀夫提議讓隱元遺骨回鄉。 京都萬福寺負責人表示，據稱遺骨安放在該寺重要文化遺產“壽塔”中，但實際是否還在並不清楚，而且預計實施調查需要文化廳等的批准。因此，萬福寺提議出借木像。 除四季豆外，隱元還把西瓜、煎茶、稿紙等從大陸帶入日本，給江戶時代的文化造成巨大影響。垂秀夫有意促成實現說：“當時隱元幫助了日本。此次輪到我們努力回報。” 由於是木像，預計運送至中國需要接受檢疫，還存在是否會對鬚髮造成影響等課題。（完）