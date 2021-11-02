日本團隊開發出利用AI的手語文字轉換系統

Newsfrom Japan

【共同社11月2日電】日本電氣通信大學（東京）和軟銀公司日前開發出了利用人工智能（AI），把手語瞬間轉換成日語文字的系統。設置在地方政府的辦事窗口等處，為與聽障人士溝通提供輔助。還計劃今後在智能手機上推出誰都能輕鬆使用的服務。 “廁所在哪兒？”一名有聽力殘疾的女性對著攝像頭用手語提問，約3秒後地方政府職員的電腦屏幕上顯示出日語。職員對著電腦用語音告知廁所位置後，女性一側的屏幕上顯示出相同內容的日語，順利實現了溝通。 通過AI把手語轉換成日語的系統名為“SureTalk”，利用圖像識別技術，分析手指和手臂等數十處骨骼的動作，把手語轉換成日語。該系統實際已將數百人的手語視頻數據化。 引進該系統的千葉縣習志野市的負責人表示肯定說：“雖然筆談也能溝通，但AI實時翻譯能交流得更順暢。”茨城縣水戶市和東京都調布市也在窗口設置了該系統。 今後的課題在於能準確轉換的單詞只有1500個左右，數量較少。軟銀的開發負責人表示：“要把手語準確轉換成日語，需要大量手語數據作為樣本。” 該公司認為要提高系統準確度，需要讓更多人送來手語視頻。因此公開了網站及智能手機APP，呼籲提供合作。 另一方面，北海道大學和NTT東日本公司也在研究使用AI的手語自動翻譯系統。計劃在醫院、藥房及旅遊景點等處設置攝像頭，完善環境，實現沒有手語翻譯也能回答問詢。 日本財團和谷歌公司開發了一款利用AI幫助人們愉快學習手語的遊戲“手語...