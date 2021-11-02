發展中國家在COP26強調因全球變暖受災

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【共同社格拉斯哥11月2日電】1日正在英國召開的《聯合國氣候變化框架公約》第26次締約方會議（COP26）首腦級會議上，強調因全球變暖受災的發言接連出現，印度洋島國馬爾代夫稱“海平面上升導致本世紀末國土將消失”等。發展中國家為應對海平面上升和乾旱等，要求發達國家提供資金援助，但撥款額未達到承諾的金額。此事或成為COP26的一大爭論點。 “請把島留在海面上。”斐濟總理姆拜尼馬拉馬在會上表示，國家面臨被水淹沒的危機。他批評稱，繼續大量排放溫室氣體的國家“正在破壞孩子們的未來”。 洪都拉斯總統埃爾南德斯介紹稱，去年的颶風受災金額達到國內生產總值（GDP）的約9%。他強調說：“請想像，若是美國和英國失去這些GDP會怎樣。”在非洲，旱災損失也很嚴重。肯尼亞總統肯雅塔強調：“發生了跨越地區和國境的資源爭奪戰。” 這些國家需要資金來建設能抵禦全球變暖的社會。發達國家承諾到2020年政府和民間合計每年支援1000億美元，但經濟合作與發展組織（OECD）的統計結果顯示，2019年的實際支援金額僅為796億美元。 會上，美國總統拜登和英國首相約翰遜宣佈將增加撥款金額。但也有分析稱，預計實現1000億美元的目標會延後3年。無法否認，根據發達國家方面的應對，也有可能導致發展中國家態度硬化。 日本政府相關人士提及以國別計算的溫室氣體排放量在全球居首的中國和位居第三的印度，表示“包括民間投資，能在何種程度上吸...