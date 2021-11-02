分析：岸田英國之行意在與美英加強協作

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【共同社11月2日電】日本首相岸田文雄以緊密的日程出訪英國。他將就美國總統拜登等人重視的全球變暖對策展現積極姿態，力求與盟友美國及深化防務合作的英國加強協作。因眾院選舉而放棄線下出席二十國集團（G20）峰會，他似乎擔心如果在《聯合國氣候變化框架公約》第26次締約方會議（COP26）上再以遠程方式出席，或將對與美英保持對華政策的協調性造成不利影響。 此次訪英是在眾院選舉投計票日的2天之後。岸田在當地的逗留時間不到半天，日程上很難有時間與拜登進行正式會談。首相身邊也有人認為，由於眾院選舉後國內政局存在變數，也難以保證提出新的政策，應該放棄訪問英國。 但據身邊人士透露，“英國首相約翰遜的強力邀請讓岸田改變了主意”。岸田在1日的記者會上表示“將發揮領導力”，在亞洲實現溫室氣體淨零排放。他示意將在11月中旬制定方針的經濟對策中加入新的亞洲援助撥款。 此舉旨在通過提出援助亞洲的去碳化，以迴避針對大量排放二氧化碳的燃煤火電的批評。 不過，約翰遜向發達國家首腦要求徹底廢除燃煤火電。美英兩國首腦背後都有著對氣候對策持積極態度的國內輿論，岸田或面臨嚴峻局面。（完）