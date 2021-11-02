美首都圈地鐵因川崎重工列車事故減運

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【共同社華盛頓11月2日電】美國華盛頓首都圈的地鐵以10月的脫軌事故為契機大幅度減少了班次，大部分路線發車頻率為每30至40分鐘一班，導致通勤乘客們出行受到影響。由於停用了發生事故的日本川崎重工業製造的主力列車，華盛頓首都圈交通局表示班次減少預計至少持續至11月15日。 隨著新冠疫苗的普及，乘客人數呈恢復趨勢，工作日早晚高峰時段車內擁擠狀況明顯。班次減少前的發車間隔為6至10分鐘。乘坐地鐵的日籍常駐人員抱怨稱：“優點是通勤時基本都有座位，但最近幾乎就像是東京的滿員電車。” 10月12日，川崎重工“7000系”列車脫軌。交通局10月18日起停用7000系，在確認安全性之前僅使用其他型號的列車。7000系從2015年起開始運行，共有748節車廂，佔所有列車的約六成，所以運行班次不得不大幅度減少。 據交通局透露，8月工作日地鐵乘客日均達到約15.7萬人，較疫情期間大幅度回升。為緩解擁擠，向乘客呼籲“部分地區巴士也可作為替代手段”，但效果有限。 發生事故的電車當時載有187名乘客，交通局說明稱並未接到死傷者相關報告。7000係在事故後的檢查中發現20個車軸存在異常，美國國家運輸安全委員會（NTSB）正在調查與脫軌之間的關聯等。（完）