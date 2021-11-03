岸田在COP26承諾追加支援100億美元

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【共同社格拉斯哥11月3日電】日本首相岸田文雄2日，出席在英國北部格拉斯哥舉行的《聯合國氣候變化框架公約》第26次締約方會議（COP26）首腦級會議，就支援發展中國家應對全球變暖的資金錶示，除迄今已表態的600億美元外，“願意新提供5年最多100億美元的追加支援”。此舉旨在彰顯日本為支援亞洲等地去碳化作貢獻的姿態。 不過，關於二氧化碳排放量尤其多、全球接連退出的煤炭火力發電，岸田則沒有提及。能否得到要求發達國家廢除所有煤炭火力發電的主席國英國的理解，也並不清楚。 岸田在會上提到2015年通過的應對全球變暖的國際框架《巴黎協定》，強調稱：“朝著實現目標，這10年是關鍵。”對於日本2050年實現溫室氣體淨零排放的方針，他明確表示“將在新制定的長期戰略下實現”。他還介紹了2030年度比2013年度減排46%的目標，並表示“承諾將進一步朝著50%的高度持續挑戰”。 發展中國家為應對全球變暖帶來的負面影響，要求發達國家提供資金支援。發達國家承諾到2020年政府和民間合計每年支援1000億美元，但現狀是未達到承諾的金額。岸田強調“將率先填補不足部分”，宣佈新追加支援100億美元。他表示將把防災等應對氣候變化的支援增加一倍。 岸田還宣佈將以亞洲為中心，最大限度引進可再生能源。為了把火力發電轉為使用氨或氫的方式，將實施1億美元規模的先驅性項目。 岸田在出席會議後，鑑於提出減排46%目標一事向媒體表...