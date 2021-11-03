COP26首腦級會議閉幕 英首相讚賞日本支援

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【共同社格拉斯哥11月3日電】在英國北部格拉斯哥舉行的《聯合國氣候變化框架公約》第26次締約方會議（COP26）2日結束了初期階段的首腦級會議。英國首相約翰遜在記者會上，就日本首相岸田文雄表示將向發展中國家最多追加100億美元支援，給予肯定稱“大幅改變了事態”。約翰遜期待其他國家也進一步給予支援。 首腦級會議有超過130人參加，與會者介紹了強化全球變暖對策和向發展中國家提供資金支援等。約翰遜表示“雖然感到緊張，但也很樂觀”，將關注持續至12日的COP26上的討論。 COP26已結束第3天議程，除了發表面向森林保護的聯合宣言外，到2030年使強效溫室氣體甲烷的排放量削減3成的框架也已啟動。會議取得一定成果，例如就力爭普及清潔電源和電動汽車等新技術的計劃達成了一致等。 不過，全球最大溫室氣體排放國中國的國家主席習近平未出席首腦級會議。中國設定了2060年實現淨零排放的目標，比日本和歐美晚了10年。印度的目標時間設定為2070年，更晚10年。約翰遜稱“中國停止在國外投資煤炭火力發電等，已啟動經濟轉型”，在表示理解的同時，也要求進一步強化對策。 COP26被期待完成應對全球變暖的國際框架《巴黎協定》的規則制定，並且展示去化石燃料之路。（完）