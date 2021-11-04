調查顯示休育兒假男性九成出現“好的變化”

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【共同社11月4日電】日本明治安田生命保險公司日前公佈調查結果，詢問休育兒假的男性後，有88.6%回答關於育兒“出現了好的變化”。沒能休育兒假的人列舉了經濟、職場氛圍等原因。相關負責人指出，“鼓勵休育兒假除了應充分告知育兒假制度外，改善工作環境也很重要。” 該公司今年8月針對有0至6歲子女的已婚男女實施網絡調查，獲得1100人的有效回答。 在休了育兒假的男性中，關於參與育兒的變化（多選），有49.4%表示“理解了育兒的辛苦，想要更多地幫襯配偶”，佔比最高。 另一方面，男性想休育兒假卻未能實現的原因（多選）中，最多的是“工資減少等經濟層面上很難休”，佔比達30.0%，是去年調查時的兩倍。這可能是受新冠疫情長期持續的影響。回答“長期離開職場，對回去時的氣氛感到不安”的佔比為12.8%。 明治安田綜合研究所首席經濟師小玉祐一分析調查結果稱：“給職場添麻煩的不安成為了休假的障礙。需要改變社會機制本身。”（完）