厚勞省提醒注意口罩和除菌劑對健康的危害

Newsfrom Japan

【共同社11月4日電】4日獲悉，日本厚生勞動省2020年度接報的家庭用品造成健康危害的事例中，81起皮膚問題事例有34起（42%）是口罩造成，125起吸入事故有42起（34%）是因除菌劑，佔比最多的均是新冠相關產品。症狀包括皮膚炎、咽喉疼痛等。上年度並未接報口罩相關事例，除菌劑在180起吸入事故中佔50起（28%）。 厚勞省負責人表示“主要原因是疫情下使用量增加，這是往年沒有的傾向”。若因口罩引發炎症等，有效手段是停用或改變尺寸或材料；除菌劑如果含氯，與其他產品同時使用會產生氣體，可能損害呼吸器官，需要引起注意。 2020年度接報的事例中，皮膚問題除了口罩外還有項鍊5起（6%），耳釘、天然橡膠手套各4起（5%）。吸入事故除了除菌劑外，其次是住宅及家具清洗劑19起（15%）和殺蟲劑14起（11%）等。 口罩引起的皮膚問題大多是摩擦、不透氣導致的刺激性接觸性皮炎。一名40多歲女性的事例顯示，口罩邊緣接觸臉頰導致色素沉澱和發痘，需要治療30天以上。 吸入事故方面，多起事例是含二氧化氯、次氯酸鹽等成分的除菌劑導致呼吸困難、咽喉疼痛。噴霧型產品、成分釋放至空氣中的固定式或便攜式產品也不少。（完）