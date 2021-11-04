獨家：赴日外國學者被要求更嚴格隔離

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【共同社11月4日電】3日獲悉，日本外務省管轄的國際交流基金（東京）在恢復接納因新冠疫情而暫停的海外日本研究學者時，曾告訴參加者入境後必須在隔離酒店的客房內最長隔離15晚，且不允許任何外出。這是與通常的日籍入境人員等不同的罕見對待，還在酒店設置了看管人員防止違反。有赴日學者憤慨地表示“好像監獄一樣”、“歧視外國人”。 在外國人入境因疫情受到極大限制的形勢下，來自歐美的超過50人10月28日因海外日本研究的公益性等“特殊理由”獲得政府批准並抵達日本，入住成田機場附近的酒店。基金負責人解釋稱，極其嚴格的措施是圍繞恢復接納展開交涉的“相關中央政府部門出示的條件”，基金方面不得不聽從。 無論是日本人還是外國人，通常被要求從抵達日本翌日起的14天內，在自家等處隔離。據厚生勞動省新冠感染症對策推進總部介紹，原則上應避免“不必要非緊急的外出”，但允許短時間散步和採購食品。 然而，基金要求學者簽字的《防疫事項相關追加誓約書》寫明，無論是否接種疫苗等，“包括散步及日常採購在內，不允許任何外出”、“只能待在指定房間內”。 關於為什麼需要對外國學者實施更嚴格隔離，對策總部表示“不清楚個別事項”。 完成疫苗接種者不論國籍，只要在抵達翌日算起的第10天自願接受檢測且結果為陰性，即可結束隔離。但相關人士透露，基金對學者強調“若自願檢測結果為陽性，之後的費用須自理”。據稱，這實際上是敦促不要接受第10天的檢測，...